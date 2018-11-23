В суде Одессы произошла массовая драка, полсотни задержанных (фото, видео)

По данным советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, драка произошла во время судебного заседания по «земельным делам Затоки».

В Приморском районном суде Одессы задержаны около 50 человек, которые приняли участие в массовой драке во время заседания.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в пятницу в Приморском райсуде во время судебного заседания между группами поддержки сторон – участников судебного процесса возник конфликт, который перерос в драку.

«Благодаря слаженным и оперативным действиям правоохранителей, конфликт был локализован. Сейчас 49 человек доставлены в Портофранковское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия, после чего их действиям будет дана правовая квалификация», - отметили в отделе.

В главке добавили, что анкетные данные всех доставленных в полицию установлены: большинство из них – жители других регионов Украины. Сейчас правоохранители устанавливают цель, с которой мужчины прибыли в Одессу.

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По данным советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, драка произошла во время судебного заседания по «земельным делам Затоки» – курортного поселка, расположенного в Белгород-Днестровском районе области.

По словам советника, в числе доставленных в полицию – жители Винницы и других областей Украины.

«Правоохранители вынуждены были немедленно вмешаться в ситуацию, 49 человек из числа «прибывших активистов» задержаны и доставлены в полицию... Интересно, что одна из сторон судебного процесса тратит значительные ресурсы не только на адвокатов, а и на подобные «мероприятия», считая это действительно действенным инструментом, чтобы отстоять свою позицию», - подчеркнул Форостяк.

По некоторым данным, в конфликте участвовало около 100 человек. Судебное заседание перенесено.