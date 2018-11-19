В Харьковской области на территории базы отдыха на женщину напал медведь

Женщина, которая убирала территорию мини-зоопарка, не закрыла клетку с животным.

В Харьковской области на территории базы отдыха медведь напал на женщину, которая занималась уборкой в мини-зоопарке.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, пострадавшую доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с переломом бедра и укушенной раной ноги.

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Инцидент произошел в субботу, 17 ноября. В 07.55 утра на территории базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов, во время уборки территории на 53-летнюю работницу учреждения напал медведь. Жительница села Хотомля не закрыла клетку с животным. С переломом бедра и укусом ноги женщину доставили в больницу.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Факт происшествия зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в прошлом году в Харьковской области в результате нападения обезьян работник зоопарка получил травматическую ампутацию ушной раковины и нескольких пальцев на руках.