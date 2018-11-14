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На столичной Оболони в авто подорвался мужчина

14:40, 14 ноября 2018
Происшествия
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Полиция открыла уголовное производство / полиция Киева

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, погибшего обнаружил прохожий, который и вызвал правоохранителей.

«Правоохранители обнаружили возле залива автомобиль, в котором был мертвый мужчина с характерными от взрыва травмами. В салоне машины они обнаружили рычаг от гранаты и металлические остатки, которые отправят на экспертизу для установления взорвавшегося устройства», - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

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Как отметили в полиции, после проведения тщательного осмотра автомобиля эксперты предположили, что в салоне могла взорваться граната Ф-1. «Правоохранители установили личность погибшего, это уроженец Сумской области, 1979 года рождения. Мужчина жил в Киеве, занимался сантехническими работами и, по словам родных, вел замкнутый образ жизни», - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство. В ходе расследования будут также проверены другие возможные версии трагического происшествия.

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Теги: #Киев#взрыв