На Львовщине при столкновении легковушки с микроавтобусом пострадали девять человек (видео)

Для деблокирования пострадавших в ДТП спасатели применяли спецтехнику.

В Сколевском районе Львовской области в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом травмированы девять человек, из которых четверо - дети.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 30 октября около 20.30 в селе Тухолька Сколевского района.

По предварительным данным, водитель автомобиля SsangYong Rexton, 40-летний житель Червонограда Львовской области, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter, за рулем которого находился 28-летний житель Турковского района Львовской области.

В результате столкновения телесные повреждения получили водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса, из них трое детей 7 и 14 лет и полугодовалый младенец, а также водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, среди которых 11-летняя девочка. Все они доставлены в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч .1 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения"), которое предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

Как уточнили в пресс-службе Главного управления ГСЧС во Львовской области, для деблокирования пострадавших в ДТП применялась спецтехника.

Спасательным отделением проведены работы по отключению аккумуляторных батарей и деблокированию пострадавшей пассажирки из автомобиля SsangYong Rexton. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Сколевскую центральную районную больницу, - отметили в пресс-службе и добавили, что к спасению людей привлекали четверых спасателей и одну единицу спецтехники.