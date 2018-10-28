На Львовщине в жуткой ДТП пострадали пять человек, среди них - ребенок (фото)

Лоб в лоб столкнулись две легковушки.

В воскресенье, 28 октября, на Львовщине произошло ДТП с пострадавшими, сообщает полиция области.

В 6.10 на трассе Киев-Чоп, вблизи села Ожидов, лоб в лоб столкнулись две легковушки - "Opel Vectra" и "Peugeot 508".

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В результате аварии пострадал водитель "Peugeot", 50-летний житель Закарпатья, и двое его пассажирок, среди которых - 12-летняя девушка. В "Opel" травмы получили 32-летний водитель, житель Ивано-Франковской области, и его пассажир – 34-летний житель Киева.

Всех пострадавших госпитализировали в больницы. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и решает вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Харьковской области микроавтобус Ford Transit врезался в рейсовый автобус с десятками пассажиров. На момент столкновения в салоне автобуса находились 35 пассажиров, никто из них не пострадал, медицинская помощь понадобилась 34-летнему водителю автобуса и 46-летнему пассажиру легковушки. В то же время водитель Ford от полученных травм скончался на месте происшествия.