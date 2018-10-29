Матери, утопившей двоих маленьких детей в Киеве, "привиделся конец света" (видео)

Женщина, утопившая собственных детей, рассказала, что пыталась убить и себя.

В Киеве женщина утопила в озере 6-летнюю дочь и 5-летнего сына. Отец искал детей, пока его бывшая жена, воспитательница детского сада, во всем не призналась.

Данные с фотографиями пропавших разослали не только киевским копам. За сутки женщину нашли за полторы сотни километров. Без детей, говорится в сюжете ТСН.

"Она была задержана нарядом патрульной полиции вблизи города Чернигов, куда она шла пешком в неадекватном состоянии", - рассказывают в полиции.

Полицейские доставили женщину в отделение и в присутствии врачей допросили. Она рассказала, что накануне дети якобы хотели искупаться в озере. Здесь их и обнаружили, но без шансов на спасение.

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Сама подозреваемая в убийстве собственных детей следователям рассказала, что проснулась утром - и ей привиделся конец света. Она удалила данные из социальных сетей и телефона. Мобильный выбросила в окно. Одела детей и пошла с ними на улицу. Последний раз ее с малышами видели возле пиццерии. В заведении говорят, что запомнили семью через яркую одежду. Но ничего странного в поведении мамы не заметили.

Накануне подозреваемую допрашивали и возили к врачам, чтобы те определили ее психическое состояние и вменяемость. Женщине объявлено подозрение в умышленном убийстве.

"После развода находилась в депрессивном состоянии, была замкнутой в себе", - констатируют медики.

Уже сегодня суд решит, арестуют ли женщину, пока будет длиться расследование гибели ее детей. После завершения следствия женщину могут посадить пожизненно.