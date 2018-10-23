Полиция задержала группу «антикоррупционеров» за вымогательство денег у чиновников

Во время обыска у одного из задержанных обнаружен паспорт террористической организации «ЛНР».

Полиция задержала группу «борцов с коррупцией», которые требовали денежные средства с должностных лиц государственных органов и коммерческих структур.

Как говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, злоумышленники создали общественную организацию, которая якобы занималась борьбой с коррупцией в государстве.

«Молодые люди требовали от сотрудников государственных органов и коммерческих структур денежные средства за неразглашение компрометирующей или конфиденциальной информации, которая была ими сфальсифицирована. В случае отказа потерпевших выплачивать средства «антикоррупционеры» оказывали на них давление, в частности, угрожали физической расправой и уничтожением имущества. Кроме того, как последний аргумент, злоумышленники сообщали в сети интернет о разоблачении еще одного «коррупционера» и распространяли сфальсифицированную информацию», - сообщили в полиции.

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Во время обысков у членов преступной группы обнаружены документы, собранные и сфальсифицированные в отношении потенциальных жертв.

«Кроме того, обнаружены вещи и предметы, которые использовались для угроз и насилия, а также огнестрельное оружие. У одного из таких «борцов с коррупцией» обнаружен паспорт так называемой «ЛНР», - говорится в сообщении.

Организатора преступной группы полицейские задержали после вымогательства средств. Также отмечается, что в настоящее время проводится документирование преступной деятельности группы и выявление иных фактов противоправных действий ее членов.

В полиции не сообщают, в каком регионе действовала преступная группа и где произошло задержание членов группировки.

Как сообщал УНИАН, 18 октября на взятке задержали очередного чиновника «Укравтодора».