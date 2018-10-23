Под Киевом Tesla на большой скорости влетел в легковое авто, есть пострадавшие (фото)
14:53, 23 октября 2018Происшествия
1286 0
Девушка за рулем "Шкоды" получила черепно-мозговую травму, водитель Tesla сломал палец.
Электрокар Tesla угодил в ДТП под Киевом / dtp.kiev.ua
На трассе Киев-Обухов электромобиль Tesla на большой скорости влетел в легковую «Шкоду». Девушку, находившуюся за рулем «Шкоды», госпитализировали.
Читайте такжеВ Киеве перевернулся военный грузовик (фото)
Как сообщает в Facebook проект dtp.kiev.ua, в результате аварии пострадавшая получила черепно-мозговую травму.
«Водитель Skoda, соблюдая все правила дорожного движения, пострадала больше всего. Очевидцы происшествия оказали первую помощь и привели ее в чувства. Девушка плохо помнила события. Водитель Tesla сломал палец», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве в результате ДТП с участием подъемного крана повреждены 17 автомобилей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter