Под Киевом Tesla на большой скорости влетел в легковое авто, есть пострадавшие (фото)

Девушка за рулем "Шкоды" получила черепно-мозговую травму, водитель Tesla сломал палец.

На трассе Киев-Обухов электромобиль Tesla на большой скорости влетел в легковую «Шкоду». Девушку, находившуюся за рулем «Шкоды», госпитализировали.

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Как сообщает в Facebook проект dtp.kiev.ua, в результате аварии пострадавшая получила черепно-мозговую травму.

«Водитель Skoda, соблюдая все правила дорожного движения, пострадала больше всего. Очевидцы происшествия оказали первую помощь и привели ее в чувства. Девушка плохо помнила события. Водитель Tesla сломал палец», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве в результате ДТП с участием подъемного крана повреждены 17 автомобилей.