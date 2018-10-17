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"Выносят на дверях, стягивают студентов-медиков": в Керчи не хватает ресурсов для помощи пострадавшим от взрыва

13:45, 17 октября 2018
Происшествия
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Для транспортировки пострадавших в результате взрыва в Керчи привлекли общественный транспорт / фото kerch.fm

Сегодня в оккупированной Керчи произошел взрыв в колледже, в результате которого, по предварительным данным, 10 человек погибли, ещё 40 получили ранения.Читайте такжеВзрыв в Керчи: стали известны подробности о подозреваемом в нападении на колледж - СМИ

Как сообщает местное издание Керчь.ФМ, ресурсов для эвакуации и помощи пострадавшим не хватает. Для транспортировки привлекли общественный транспорт.

Носилок также не хватает. Людей начали переносить на дверях.

Для помощи пострадавшим в больницы стягивают студентов-медиков. Telegram-канал Mash сообщает, что в результате взрыва много тяжело раненых.

Пострадавших в результате теракта в Керчи выносят на дверях, поскольку носилок не хватает / фото kerch.fm

Как сообщал УНИАН, в оккупированной Россией Керчи 10 человек погибли, еще около 40 пострадали при взрыве газа в политехническом техникуме. Позже местные сайты и соцсети сообщили, что очевидцы говорят о теракте в колледже в Керчи.

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Новость в сюжете: Теракт в Керчи
Теги: #взрыв#теракт#Керчь