"Выносят на дверях, стягивают студентов-медиков": в Керчи не хватает ресурсов для помощи пострадавшим от взрыва

Сообщается, что многие пострадавшие в тяжелом состоянии.

Сегодня в оккупированной Керчи произошел взрыв в колледже, в результате которого, по предварительным данным, 10 человек погибли, ещё 40 получили ранения.Читайте такжеВзрыв в Керчи: стали известны подробности о подозреваемом в нападении на колледж - СМИ

Как сообщает местное издание Керчь.ФМ, ресурсов для эвакуации и помощи пострадавшим не хватает. Для транспортировки привлекли общественный транспорт.

Носилок также не хватает. Людей начали переносить на дверях.

Для помощи пострадавшим в больницы стягивают студентов-медиков. Telegram-канал Mash сообщает, что в результате взрыва много тяжело раненых.

Как сообщал УНИАН, в оккупированной Россией Керчи 10 человек погибли, еще около 40 пострадали при взрыве газа в политехническом техникуме. Позже местные сайты и соцсети сообщили, что очевидцы говорят о теракте в колледже в Керчи.