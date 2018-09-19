Врачи рассказали о состоянии первоклассника, выпавшего из окна школы в Днепре (видео)

Падение ребенка затормозил рюкзак за спиной - он зацепился за ветви деревьев и спас ему жизнь.

Шестилетний мальчик, выпавший из окна третьего этажа школы, лишь чудом смог избежать серьезных повреждений. На учительницу, которая оставила ребенка одного в закрытом классе, открыто уголовное дело.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что 6-летний Мирон попытался выбраться из класса через окно, так перепугался, когда понял, что его закрыли одного в помещении.

Падение ребенка увидели старшеклассники, проходившие мимо.

"Там была сплошная лужа крови. И думали, что его вообще разорвало. Его на руках занесли в школу. Никого не пускали и смывали эту кровь", - говорит очевидец.

Падение ребенка затормозил рюкзак за спиной. Он зацепился за ветки деревьев и спас ему жизнь. Мальчик приземлился не на асфальт, а на грунт в палисаднике.

Медики называют чудом тот факт, что после такого падения ребенок почти невредим.

"Ребенку очень повезло! Кроме ушибов мягких тканей лица и брюшной стенки. Другой патологии не выявлено. Все внутренние органы, кости скелета - все целое. Нет даже черепно-мозговой травмы", - говорит врач.

Правоохранители выяснили, что падение первоклассника произошло после уроков в 14:00, когда начала работать группа продленного дня. Воспитательница повела 27 детей из класса к спальне. А Мирона в кабинете не заметила.

"Она объясняет, что это несчастный случай. Там было много детей. Она их не перечислила, когда они выходили. И также не заметила его отсутствия, когда укладывала детей спать", - говорит спикер ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Сейчас воспитательницу отстранили от работы. Директор школы после инцидента от работы также отстранен.

В городском управлении образования говорят о серьезных нарушениях в школе. Признают, что классы первоклассников ради безопасности должны располагаться только на первом этаже.

В полиции открыли уголовное производство: за служебную халатность виновным грозит пять лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Днепре 18 сентября, из окна 3-го этажа одной из школ Индустриального района города выпал ученик 1-го класса; обстоятельства происшествия расследует полиция.