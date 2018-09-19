В Днепре первоклассник выпал из окна 3-го этажа школы

Мальчика госпитализировали в одну из больниц города. Полиция должна установить все обстоятельства, при которых 6-летний ребенок остался один в классе и выпал из окна 3-го этажа.

В Днепре вчера, 18 сентября, из окна 3-го этажа одной из школ Индустриального района города выпал ученик 1-го класса; обстоятельства происшествия расследует полиция.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, следователи установили, что мальчик остался один в закрытом классе. Учительница группы продленного дня не заметила отсутствие ребенка, когда пошла укладывать школьников спать в другой комнате, предназначенной для дневного отдыха.

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Сейчас мальчик находится в одной из больниц города Днепра.

Полиция должна установить все обстоятельства, при которых 6-летний ребенок остался один в классе и выпал из окна 3-го этажа.

По факту служебной халатности начато уголовное производство по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Учительнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Ранее в Киеве 15-летняя девушка выпала из окна и разбилась на смерть.