Момент со смертельным ДТП в Одессе попал на камеры наблюдения (видео)

Ранее стало известно, что это не первое похожее ДТП, в которое попал водитель BMW.

Появилось видео с камер наружного наблюдения, на котором запечатлен момент жуткой смертельной аварии в Одессе.

На опубликованном изданием Думская видео видно, как на остановке и перед пешеходным переходом стоят люди.

Вдруг появляется машина и на огромной скорости сбивает пешеходов.

На видео видно двух человек, сбитых водителем BMW.

Видео: Думская Нет

Видео: Думская Нет

Как сообщал УНИАН, в Одессе вечером 8 сентября при столкновении двух иномарок одна из них влетела в остановку общественного транспорта: два человека погибли, пятеро госпитализированы.

Виновника аварии задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Прокуратура сообщила о подозрении 27-летнему водителю BMW. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также в полиции рассказали, что весной прошлого года виновник резонансного смертельного ДТП в Одессе, 27-летний владелец BMW М5, уже попадал в аналогичную аварию. «Но, к счастью, тогда на остановке не оказалось людей. В результате поврежденными оказались только транспортные средства», - говорится в сообщении.