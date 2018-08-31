Самоубийство влюбленных в Днепре: СМИ показали, как жили проблемные подростки (фото)

Молодые люди, как утверждается, часто выкладывали в сеть фотографии с алкоголем и легкими наркотиками.

Журналисты нашли в соцсетях страницы пары подростков, спрыгнувших с восьмого этажа многоэтажки в Днепре.

Как сообщает InfoResist, погибшими оказались 18-летний Назар Васильков и 16-летняя Вероника Кривохижина из Киева. Пара начала встречаться в ноябре 2017 года.

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Отмечается, что судя по информации из соцсетей, Назар был ребенком из благополучной семьи. Молодой человек занимался моделингом и принял участие в нескольких показах.

На странице киевского модельного агенства «Сat-b agency», с которым сотрудничал парень, указано, что Назар публиковался в Vogue Ukraine в пятую годовщину журнала. Также его фото появлялись на страницах британского фотожурнала «Client Magazine».

Публикация от Nazar Vasilkov (@nnazarvvasilkov) 8 Фев 2018 в 1:48 PST

Публикация от Nazar Vasilkov (@nnazarvvasilkov) 20 Ноя 2017 в 11:00 PST

Последние фото на странице погибшего в Instagram – его совместный снимок с Вероникой, сделанный несколько недель назад.

♥️ Публикация от Nazar Vasilkov (@nnazarvvasilkov) 20 Авг 2018 в 7:43 PDT

На страницах Вероники Кривохижиной в Facebook и Instagram, как отмечается, информации немного. Известно, что она также занималась моделингом - девушка участвовала в показах бренда одежды Zirochkaukraine и была моделью для визажистов.

Дякую усім 🐈-b Публикация от Кривохижина (@zavoyovnyk) 4 Сен 2017 в 12:42 PDT

Молодые люди, как утверждается, часто выкладывали в сеть фотографии с алкоголем и легкими наркотиками.

Публикация от Nazar Vasilkov (@nnazarvvasilkov) 13 Май 2018 в 2:34 PDT

коллекция зажигалок bic Публикация от Кривохижина (@zavoyovnyk) 16 Апр 2017 в 8:21 PDT

Напомним, в Днепре 31 августа 16-летняя девушка и 18-летний парень совершили самоубийство, выпрыгнув с 8-го этажа дома в центре города.

На опубликованных фотографиях с места трагедии видно, что перед суицидом пара выложила дорожку из роз, а также оставила предсмертную записку, которая начинается словами "Мы почувствовали этот гребаный и прекрасный удивительный мир".