цей матеріал доступний українською

Вода бьет ключом: в Киеве в районе КПИ прорвало трубу (фото)

18:05, 28 августа 2018
Происшествия
1139 0
На улице Полевой в Киеве прорвало трубу / фото Киев оперативный

Об этом сообщается в группе "Киев оперативный" в Facebook.

"Просто сейчас на улице Полевой из трещин в асфальте бьют «ключи» воды. Ремонтников не видно. Наверное, ждут пока подтопит все вокруг", - говорится в сообщении.

фото Киев оперативный

Как сообщал УНИАН, 27 августа в центре Киева на Печерске прорвало теплосеть. Куски асфальта разлетались на десятки метров. Одно из припаркованных рядом авто повреждено – разбито заднее стекло.

Коммунальщики причиной прорыва называют испытания системы перед отопительным сезоном.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#прорыв труб