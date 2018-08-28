Вода бьет ключом: в Киеве в районе КПИ прорвало трубу (фото)

Вода затопила улицу Полевую.

В Соломенском районе Киева на улице Полевой прорвало трубу. Вода бьет ключом из-под асфальта, затапливая улицу.

Об этом сообщается в группе "Киев оперативный" в Facebook.

"Просто сейчас на улице Полевой из трещин в асфальте бьют «ключи» воды. Ремонтников не видно. Наверное, ждут пока подтопит все вокруг", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 27 августа в центре Киева на Печерске прорвало теплосеть. Куски асфальта разлетались на десятки метров. Одно из припаркованных рядом авто повреждено – разбито заднее стекло.

Коммунальщики причиной прорыва называют испытания системы перед отопительным сезоном.