Вода бьет ключом: в Киеве в районе КПИ прорвало трубу (фото)
18:05, 28 августа 2018Происшествия
1139 0
Вода затопила улицу Полевую.
На улице Полевой в Киеве прорвало трубу / фото Киев оперативный
В Соломенском районе Киева на улице Полевой прорвало трубу. Вода бьет ключом из-под асфальта, затапливая улицу.
Об этом сообщается в группе "Киев оперативный" в Facebook.
"Просто сейчас на улице Полевой из трещин в асфальте бьют «ключи» воды. Ремонтников не видно. Наверное, ждут пока подтопит все вокруг", - говорится в сообщении.
фото Киев оперативный
Как сообщал УНИАН, 27 августа в центре Киева на Печерске прорвало теплосеть. Куски асфальта разлетались на десятки метров. Одно из припаркованных рядом авто повреждено – разбито заднее стекло.
Коммунальщики причиной прорыва называют испытания системы перед отопительным сезоном.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter