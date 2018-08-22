Парад на День Независимости 2018: что покажут украинцам и когда смотреть

На параде будут представлены 250 единиц военной техники, в мероприятиях примут участие 4,5 тысячи военнослужащих.

24 августа, в День Независимости Украины, в 10:00 начнется военный парад на Крещатике и Майдане Независимости в Киеве.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил всех киевлян 24 августа прийти на парад на Крещатике по случаю Дня независимости.

Как пройдет парад

На параде будут представлены 250 единиц военной техники, в мероприятиях примут участие 4,5 тысячи военнослужащих. Всего по Крещатику пройдут 24 парадных расчета, представляющие подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и других формирований, выполняющих задачи по охране и обороне Украины.

В нынешнем военном параде примут участие женщины-военнослужащие Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.

В параде должны принять участие 18 иностранных делегаций.

На военном параде также впервые прозвучит новое официальное приветствие украинских Вооруженных сил "Слава Украине! Героям слава!".

Охрану порядка в День Независимости Украины 24 августа будут обеспечивать около 30 тысяч правоохранителей.

Что покажут на параде

Читайте такжеБогатая страна: в Минобороны не считали расходов на парад ко Дню Независимости

Во время парада в День Независимости впервые публично представят новый транспортный самолет Ан-178. Также ожидается презентация новых образцов вооружения и военной техники, созданных отечественным ОПК. В их числе выделяют ракетное и артиллерийское вооружение: ОТРК Сапсан, высокоточную систему залпового огня Ольха, автоматизированную систему залпового огня Верба, 155-мм САУ Богдана, модернизированные танки Т-64БВ.

17 августа и 20 августа в Киеве уже состоялись репетиции парада, в том числе репетиция пролета авиации. Не обошлось и без происшествий - ЗРК "Бук" въехала в здание бизнес-центра. В Министерстве обороны начали служебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия/

Где смотреть

Украинские телеканалы 24 августа покажут парад на Майдане в прямом эфире, также следить за трансляцией можно будет и на сайте УНИАН, а также на нашей странице в Facebook.

Ограничения движения

В центре Киева 22-24 августа будет действовать запрет парковки, а также предусмотрены временные изменения транспортного движения и метрополитена в центре в связи с праздничными мероприятиями.

Список улиц, на которых будет ограничено движение, можно посмотреть тут.