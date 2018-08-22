Парад на День Независимости 2018: что покажут украинцам и когда смотреть

14:17, 22 августа 2018
Общество
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На День Независимости порядок в Украине будут охранять 30 тысяч силовиков / фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко пригласил всех киевлян 24 августа прийти на парад на Крещатике по случаю Дня независимости. 

Как пройдет парад

На параде будут представлены 250 единиц военной техники, в мероприятиях примут участие 4,5 тысячи военнослужащих. Всего по Крещатику пройдут 24 парадных расчета, представляющие подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и других формирований, выполняющих задачи по охране и обороне Украины.

В нынешнем военном параде примут участие женщины-военнослужащие Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.

В параде должны принять участие 18 иностранных делегаций

На военном параде также впервые прозвучит новое официальное приветствие украинских Вооруженных сил "Слава Украине! Героям слава!".

Охрану порядка в День Независимости Украины 24 августа будут обеспечивать около 30 тысяч правоохранителей.

Что покажут на параде

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Во время парада в День Независимости впервые публично представят новый транспортный самолет Ан-178. Также  ожидается презентация новых образцов вооружения и военной техники, созданных отечественным ОПК. В их числе выделяют ракетное и артиллерийское вооружение: ОТРК Сапсан, высокоточную систему залпового огня Ольха, автоматизированную систему залпового огня Верба, 155-мм САУ Богданамодернизированные танки Т-64БВ.

17 августа и 20 августа в Киеве уже состоялись репетиции парада, в том числе репетиция пролета авиации. Не обошлось и без происшествий - ЗРК "Бук" въехала в здание бизнес-центра. В Министерстве обороны начали служебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия/

Где смотреть

Украинские телеканалы 24 августа покажут парад на Майдане в прямом эфире, также следить за трансляцией можно будет и на сайте УНИАН, а также на нашей странице в Facebook.

Ограничения движения

В центре Киева 22-24 августа будет действовать запрет парковки, а также предусмотрены временные изменения транспортного движения и метрополитена в центре в связи с праздничными мероприятиями.

Список улиц, на которых будет ограничено движение, можно посмотреть тут.

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Новость в сюжете: Празднование Дня Независимости
Теги: #Киев#парад#парад на День независимости#День независимости