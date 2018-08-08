В центре Одессы мужчина хотел взорвать бывшую жену гранатой

Женщина, которую преследовал бывший муж, является следователем полиции. Подозреваемый угрожал женщине и ее малолетним детям убийством, а также говорил, что повредит личное имущество и имущество родителей женщины.

В центре Одессы задержан мужчина, намеревавшийся в людном месте взорвать боевой гранатой свою бывшую супругу, являющуюся работником полиции.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в правоохранительные органы обратилась работница одного из областных отделов полиции. Заявительница сообщила, что в течение длительного времени ее бывший муж преследует ее, угрожает расправой ей, ее семье и детям.

Отрабатывая полученную информацию, полицейские выяснили, что 31-летний мужчина вынашивает планы реальной физической расправы. В частности, узнав, что женщина собирается по делам в Одессу, он решил ее взорвать.

«Не беспокоясь ни о судьбе бывшей жены, ни судьбах десятков одесситов и гостей города, которые могли пострадать от его действий, для расправы злоумышленник выбрал людное место возле железнодорожного вокзала и заведения общественного питания», - сообщили в главке.

Вчера, 7 августа, около 19.00, на улице Пантелеймоновской злоумышленник был задержан.

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Как сообщил начальник следственного управления регионального главка Нацполиции Сергей Шайхет, потерпевшая – следователь полиции. Подозреваемый угрожал женщине и ее малолетним детям убийством, а также говорил, что повредит личное имущество и имущество родителей женщины.

«С февраля 2018 было даже несколько умышленных поджогов дома, в котором она проживает со своими малолетними детьми. Не помешал преступнику совершать такое даже совместный ребенок», - подчеркнул Шайхет.

По его словам, следователю и ее семье обеспечили охрану. Однако, злоумышленника это не остановило – он попытался довести свои намерения до конца, убив бывшую жену.

Отмечается, что благодаря профессиональным действиям работников следственного управления, Одесского управления ДВБ и прокуратуры Одесской области накануне в районе железнодорожного вокзала «Одесса - Главная», злоумышленник был задержан. У него изъята боевая граната «РГД-5».

По данному факту начато уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, решается вопрос об открытии дела по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего и), 14 (приготовление к преступлению) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

С подозреваемым проводятся неотложные следственные действия.

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