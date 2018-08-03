Россиянина-убийцу украинца в Турции держат под стражей – МИД

Турецкие правоохранительные органы проводят следственные действия.

Турист из Российской Федерации, избивший на отдыхе в Турции до смерти украинского туриста, содержится под стражей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель директора департамента - начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

«Прокуратура Турции ответила на запрос посольства Украины в Турции, что проводятся следственные действия, и подозреваемое лицо содержится в учреждении содержания под стражей», - сказал Кирилич.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в Турции умер украинец Андрей Сова, которого во время отдыха жестоко избил турист из России. До этого Сова в течение недели находился в коме в одной из местных больниц.