Россиянина-убийцу украинца в Турции держат под стражей – МИД
16:51, 03 августа 2018Общество
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Турецкие правоохранительные органы проводят следственные действия.
Сейчас продолжаются следственные действия в отношении россиянина / фото star.com.tr
Турист из Российской Федерации, избивший на отдыхе в Турции до смерти украинского туриста, содержится под стражей.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель директора департамента - начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.
«Прокуратура Турции ответила на запрос посольства Украины в Турции, что проводятся следственные действия, и подозреваемое лицо содержится в учреждении содержания под стражей», - сказал Кирилич.
Как сообщал УНИАН, 14 июля в Турции умер украинец Андрей Сова, которого во время отдыха жестоко избил турист из России. До этого Сова в течение недели находился в коме в одной из местных больниц.
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