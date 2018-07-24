Кровавое ДТП с шестью жертвами в Харькове: суд допрашивает экспертов (фото, видео)

В суд доставили подозреваемых – Елену Зайцеву и Геннадия Дронова.

В Киевском райсуде Харькова проходит очередное заседание по делу о смертельной аварии на улице Сумской, произошедшей 18 октября 2017 года.

На скамье подсудимых - фигуранты дела Елена Зайцева и Геннадий Дронов. Трансляцию из зала суда ведет UA:Харьков.

Сегодня заслушают экспертов Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса. Их вызвал адвокат Дронова Сергей Перепелица. Эти специалисты проводили экспертизы после аварии.

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Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице. Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы, взятые после совершения ДТП, показали наличие в организме Зайцевой опиатов.