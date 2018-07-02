В Луцке ветеран-афганец совершил самоубийство на глазах у собратьев (фото)

Мужчина ударил себя ножом в грудь.

В Луцке ветеран-афганец на глазах у своих собратьев из областного отделения Союза ветеранов Афганистана совершил самоубийство.

Этот факт корреспонденту УНИАН подтвердили в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области.

Согласно сообщению полиции, это произошло сегодня, примерно в 15.00 в помещении Волынской областной организации Украинского Союза ветеранов Афганистана. Мужчина ударил себя ножом в грудь.

Сведения внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенные уголовные преступления и ниши события.

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На месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве военный в отставке дважды подряд не сумел покончить с собой.