В ресторане в одесском горсаду произошел пожар (фото)

15:46, 16 июня 2018
Происшествия
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В одесском горсаду горел ресторан / фото odesa.dsns.gov.ua

Сегодня в 07:39 в Службу спасения “101” поступило сообщение, что на ул. Гавана на территории городского сада в Одессе произошел пожар в ресторане.

Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской области, было установлено, что загорелась кровля пристройки к ресторану на площади 150 м кв.

фото odesa.dsns.gov.ua

"В связи с угрозой распространения огня на ресторан и территорию парка к месту пожара были направлены дополнительные силы и средства. Спасатели локализовали пожар в 08:06 и в 08:33 его ликвидировали", - говорится в сообщении ГСЧС.

фото odesa.dsns.gov.ua

Причина пожара устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 июня в пригороде Львова, в селе Сокольники, полностью сгорел ресторан.

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Теги: #пожежа#Одеса#ресторан