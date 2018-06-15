В Одессе задержали группу фальшивомонетчиков (видео)

Организатор группировки осуществлял координацию членов банды, находясь в тюрьме.

В Одессе вчера задержали группу фальшивомонетчиков, которыми руководил находящийся в тюрьме организатор.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, следователи Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с работниками СБУ под процессуальным руководством прокуратуры обезвредили организованную преступную группировку, которая занималась приобретением, хранением, перевозкой и сбытом поддельной валюты.

Правоохранители установили, что злоумышленники сбывали поддельные купюры по цене, составлявшей 30-40% от их номинала. Среди подделок были банкноты как украинской, так и иностранной валюты. В состав группы входило пять человек, трое из которых - граждане одной из стран Кавказского региона. При этом, как отмечается, организатор преступной группы руководил действиями сообщников, находясь в местах лишения свободы.

Следователи Национальной полиции во время проведения негласных следственных (розыскных) действий задокументировали систематические факты сбыта поддельных банкнот.

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«14 июня во время проведения спецоперации, участники преступной группы задержаны. Задержание произошло при попытке злоумышленников продать очередной «транш» поддельных средств в размере 9 тыс. евро», - сообщили в полиции.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ обезвредила группировку фальшивомонетчиков на Тернопольщине.