В Днепре в утренний час пик старый троллейбус врезался в маршрутку с пассажирами
11:38, 25 мая 2018Происшествия
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В результате ДТП пострадали 6 пассажиров, один в тяжелом состоянии.
У троллейбуса отказали тормоза / Фото facebook.com/mtonkonogyi
В Днепре утром троллейбус врезался в маршрутку с пассажирами на остановке. В результате ДТП пострадали 6 пассажиров, один в тяжелом состоянии.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий.
"Почти в час пик на проспекте Гагарина троллейбус снес пассажирский автобус, который стоял на остановке и принимал пассажиров", - написал он, уточнив, что от сильного удара маршрутку отбросило на несколько метров, на пешеходный переход. По словам водителя троллейбуса, у транспорта отказали тормоза.
Как сообщал УНИАН, ранее старый троллейбус едва не убил током мужчину в Полтаве.
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