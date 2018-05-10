На Закарпатье оползень разрушил жилые дома: фото с места инцидента

Один дом был засыпан частично, также оползень накрыл один автомобиль. Пострадавших нет.

В селе Кольчино Мукачевского района Закарпатской области в результате оползня разрушены два жилых дома.

Как сообщили в пресс-службе Закарпатской облгосадминистрации, ЧП произошло сегодня утром.

Согласно сообщению, разрушены два жилых дома, также оползень накрыл один автомобиль. Пострадавших нет.

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По словам председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, сейчас на месте работают представители Мукачевской РГА, спасатели, геодезисты и работники других служб.

«С противоположной стороны горы расположен щебеночный карьер, и сейчас специалисты выясняют, насколько земляные работы повлияли на формирование оползня», - добавил он.

По информации Управления ГСЧС в Закарпатской области, на момент оползня в двух домах людей не было. Здания полностью разрушены. Еще один дом засыпан частично, во время оползня в нем находились люди, они успели самостоятельно эвакуироваться.

Сейчас на месте работают все соответствующие службы, устанавливается причина оползня и возможность повторных случаев.