Смертельное ДТП с фурой в Днепре: очевидцы рассказали об аварии (видео)

На парковке автомобили пострадали настолько, что не подлежат восстановлению. Некоторые водители случайно успели выйти из своих машин за несколько минут до аварии.

В Днепре фура протаранила на парковке 13 авто, один водитель погиб, а также есть пострадавшие. Люди, которые чудом выжили в ДТП, рассказали об аварии.

Об этом говорится в сюжете ТСН. На видео с камеры наблюдения видно, как по улице едет фура, загруженная трубами. Неуправляемый грузовик вылетел на встречку, и сразу задел три авто.

Белый бус грузовик просто раздавил об столб, его 30-летний водитель погиб сразу. Водитель грузовика отделался ушибами.

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На парковке несколько автомобилей пострадали настолько, что не подлежат восстановлению. Некоторые водители случайно успели выйти из своих машин за несколько минут до аварии.

Как сообщалось, в Днепре фура, груженая трубами, на большой скорости снесла рекламный борд, а также протаранила 13 автомобилей на парковке возле супермаркета «АТБ».