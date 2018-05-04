Предлагал жениться и притворялся влиятельным человеком: в Киеве задержали "брачного" афериста

На счету вора уже около десяти обманутых женщин и девушек из Киева и других областей Украины.

В Киеве задержали «брачного» афериста, который находится в международном розыске.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

К киевским правоохранителям за помощью обратилась женщина, которая стала жертвой мошенника. По словам потерпевшей, в Интернете она познакомилась с молодым человеком, который быстро предложил более серьезные отношения и даже брак. Вскоре мужчина вошел в доверие к ее близким и завладел их деньгами. Ущерб пострадавшие оценили в почти 60 тыс. долларов.

«Получив эту информацию, столичные работники уголовного розыска начали комплекс оперативных мероприятий с целью установления местонахождения подозреваемого. А недавно на территории Киева оперативники задержали подозреваемого в мошенничестве - 32-летнего уроженца Молдовы», - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что на счету афериста уже около десяти обманутых женщин и девушек из Киева и других областей. Мужчина на сайте знакомств разместил объявление о поисках жены и, таким образом, находил себе жертв.

По данным полиции, на свидание человек приезжал на элитных внедорожниках, которые брал в аренду на несколько дней. Кроме этого, снимал апартаменты для встреч в домах и назывался влиятельным человеком. Когда отношения переходили в совместное проживание, мошенник начинал обкрадывать или же женщину, или ее родных. Для этого предлагал решить серьезные вопросы за деньги.

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«В последнем случае близким потерпевшей он должен был приобрести мебель итальянского производства и новый внедорожник с последующей регистрацией этого транспорта. И все это - по ценам, значительно ниже рыночных. Как только мошенник получил наличные - сразу скрывался», - отметили в главке.

Установлено, что несколько лет назад на территории Волынской области подозреваемый также обманывал людей: девушкам предлагал бракосочетание, другим людям - решить различные проблемы за денежное вознаграждение. Затем скрывался с деньгами потерпевших. Тогда мужчина представлялся высокопоставленным работником правоохранительных органов, а на встречи приезжал в форменной одежде и демонстрировал фиктивное служебное удостоверение.

«В 2013 году суд признал его виновным в мошенничестве и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Отсидев четыре года, молодчик оказался на свободе и снова взялся выманивать деньги у доверчивых людей», - добавили в полиции.

Сейчас следователи продолжают расследование уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и устанавливают всех пострадавших от действий злоумышленника. Днепровский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Установлено также, что мужчина официально находится в международном розыске криминальной полицией Республики Молдова за совершение мошенничества в особо крупных размерах.

Столичные полицейские обращаются ко всем, кто стал потерпевшим в результате действий мошенника, обращаться в милицию для дачи показаний.