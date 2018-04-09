Пограничники задержали на границе с Польшей мошенника из Германии

Сотрудники ГНСУ также выявили на пункте пропуска угнанный в Литве автомобиль «Chrysler».

На границе с Польшей украинские пограничники задержали мошенника, которого разыскивают в Германии.

Читайте такжеНа Пасхальные праздники по упрощенному режиму госграницу Украины пересекли более 2 тысяч граждан

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, гражданина Германии разыскивали на родине за совершение преступления, предусмотренного статьей 374 УК Германии «Мошенничество».

Вчера в пункте пропуска «Ягодин» во время оформления путешествующих граждан пограничниками Луцкого отряда, сработала международная база данных Интерпола.

Кроме того, сообщается о выявленном в этом же пункте пропуска угнанном в Литве автомобиле «Chrysler» 2004 года выпуска. За рулем транспортного средства латвийской регистрации находился гражданин Украины.

По данным фактам проинформировано украинское бюро Интерпола в городе Киеве. Задержанные иностранец и иномарка переданы сотрудникам Нацполиции.

Напомним, в феврале на Львовщине правоохранители задержали иностранца, который с 2011 года находился в международном розыске за совершение изнасилования группой лиц.