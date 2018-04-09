Пограничники задержали на границе с Польшей мошенника из Германии
На границе с Польшей украинские пограничники задержали мошенника, которого разыскивают в Германии.
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Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, гражданина Германии разыскивали на родине за совершение преступления, предусмотренного статьей 374 УК Германии «Мошенничество».
Вчера в пункте пропуска «Ягодин» во время оформления путешествующих граждан пограничниками Луцкого отряда, сработала международная база данных Интерпола.
Кроме того, сообщается о выявленном в этом же пункте пропуска угнанном в Литве автомобиле «Chrysler» 2004 года выпуска. За рулем транспортного средства латвийской регистрации находился гражданин Украины.
По данным фактам проинформировано украинское бюро Интерпола в городе Киеве. Задержанные иностранец и иномарка переданы сотрудникам Нацполиции.
Напомним, в феврале на Львовщине правоохранители задержали иностранца, который с 2011 года находился в международном розыске за совершение изнасилования группой лиц.