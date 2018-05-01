В Одессе стреляли в известного проукраинского активиста: раненый сам задержал нападавшего

По словам жены пострадавшего, они вышли из дома и направлялись к автомобилю, когда сзади подбежал неизвестный и начал стрелять.

В Одессе стреляли в известного активиста, бывшего лидера местного «Правого сектора» Сергея Стерненко.

Как сообщили УНИАН сторонники активиста, ЧП произошло сегодня около 10.00 на улице Сегедской, где проживает Стерненко.

По словам спутницы потерпевшего, они вышли из дома и направлялись к автомобилю, когда сзади подбежал неизвестный и начал стрелять в Стерненко.

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В результате 23-летний Стерненко получил ранение в верхнюю часть шеи. Несмотря на ранение, он начал преследовать неизвестного, который попытался скрыться. Активист догнал злоумышленника, а очевидцы случившегося помогли связать подозреваемого.

В Главном управлении Нацполиции в Одесской области подтвердили факт происшествия. На место прибыл экипаж патрульной полиции, а также следственная группа. Горожане передали задержанного правоохранителям.

По предварительной информации, жизнь потерпевшего вне опасности.

По предварительным данным, злоумышленник стрелял в Стерненко резиновыми пулями. Предполагается, что злоумышленник был с подельником, которого сейчас разыскивают.

Стерненко – известный в Одессе проукраинский активист, часто принимает участие в акциях против незаконной застройки исторической части города и побережья.