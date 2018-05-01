В Одессе стреляли в известного проукраинского активиста: раненый сам задержал нападавшего

11:09, 01 мая 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщили УНИАН сторонники активиста, ЧП произошло сегодня около 10.00 на улице Сегедской, где проживает Стерненко.

По словам спутницы потерпевшего, они вышли из дома и направлялись к автомобилю, когда сзади подбежал неизвестный и начал стрелять в Стерненко.

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В результате 23-летний Стерненко получил ранение в верхнюю часть шеи. Несмотря на ранение, он начал преследовать неизвестного, который попытался скрыться. Активист догнал злоумышленника, а очевидцы случившегося помогли связать подозреваемого.

В Главном управлении Нацполиции в Одесской области подтвердили факт происшествия. На место прибыл экипаж патрульной полиции, а также следственная группа. Горожане передали задержанного правоохранителям.

По предварительной информации, жизнь потерпевшего вне опасности.

По предварительным данным, злоумышленник стрелял в Стерненко резиновыми пулями. Предполагается, что злоумышленник был с подельником, которого сейчас разыскивают.

Стерненко – известный в Одессе проукраинский активист, часто принимает участие в акциях против незаконной застройки исторической части города и побережья.

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Теги: #Одесса#стрельба#нападение