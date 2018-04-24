В Одессе на рынке "7-й километр" задержали 13 нелегалов из Юго-Восточной Азии

Иностранцы нарушили правила пребывания на территории Украины.

В Одессе 23 апреля правоохранители задержали 13 нелегалов из Юго-Восточной Азии.

Читайте такжеНа Харьковщине задержали группу нелегалов, пытавшихся выехать в РФ на грузовом поезде

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, оперативники регионального управления Госпогранслужбы совместно с полицией, СБУ и миграционной службой задержали 13 иностранных граждан - выходцев из Юго-Восточной Азии.

Отмечается, что иностранцы нарушили правила пребывания на территории Украины и их выявили на территории промышленного рынка «7-й километр».

Сейчас их доставили в управление Государственной миграционной службы в Одесской области для составления процессуальных документов по ч.1 ст.203 Куоап (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины). Проводятся другие неотложные мероприятия.