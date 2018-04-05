В Днепропетровской области во время учений на полигоне подорвались трое нацгвардийцев

По данному факту начата служебная проверка.

В Кривом Роге Днепропетровской области от взрыва во время боевых учений травмированы трое военных Нацгвардии.

Об этом говорится в сообщении оперативного командования «Восток» Вооруженных сил Украины, опубликованном в Facebook.

«5 апреля во время мероприятий по боевой подготовке подразделений Национальной гвардии Украины с использованием полигона 17 (г. Кривой Рог) в результате взрыва неустановленного предмета пострадали трое военнослужащих Нацгвардии. Пострадавшие госпитализированы», - говорится в сообщении.

Другие детали происшествия не обнародуются. По данному факту оперативным командованием «Восток» начата служебная проверка.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля во время мониторинга линии государственной границы, попав под поезд, погиб пограничник.