В Одесской области выстрелы в воздух предотвратили линчевание

Группа возмущенных жителей села хотела совершить самосуд над подозреваемыми в убийстве, толпа нападала и на полицейских.

В Одесской области сегодня полицейские предотвратили самосуд над злоумышленниками, открыв предупредительный огонь из автомата.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области, ЧП произошло сегодня в селе Виноградовка Болградского района во время следственных действий по уголовному производству по факту умышленного убийства местного жителя.

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«Группа возмущенных жителей хотели совершить самосуд над подозреваемыми. Работники Болградского отдела полиции попытались убедить граждан не нарушать закон. Присутствующие проигнорировали их слова и продолжили бросаться на подследственных с угрозами. При этом агрессия толпы перекинулась и на полицейских, которые обеспечивали охрану порядка», - рассказали в главке.

Для прекращения противоправных действий один из правоохранителей несколько раз выстрелил вверх из автомата Калашникова. Вследствие выстрелов никто не пострадал. Сейчас инцидент исчерпан, ситуация стабилизирована. По данному факту проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, ранее в Мариуполе двое мужчин похитили и пытали предполагаемых наркодилеров, одного из них убили.