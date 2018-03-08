На шахте в Запорожской области произошел пожар – пострадали шестеро горняков (видео)

Пятеро шахтеров находятся в хирургии, один - в реанимации.

В шахте Запорожского железорудного комбината (село Малая Белозерка) возник пожар. На момент возгорания под землей находились 80 шахтеров, пострадали по меньшей мере шесть человек.

Читайте такжеРаботы по ликвидации аварии на шахте "Покровская" в Донецкой области продолжаютсяКак сообщает 061, ссылаясь на собственные источники, в шахте произошло возгорание кабелей.

Для ликвидации возгорания на место прибыли две бригады горноспасательного отряда.

В Днепрорудненской городской больнице журналистам сообщили, что в пожаре пострадали шестеро сотрудников предприятия - пятеро человек находятся в хирургии, а один - в реанимации.

Ранее сообщалось, что в оккупированном городе Ждановка Донецкой области в шахте произошел взрыв метаново-воздушной смеси. На момент взрыва в шахте находилось 316 горняков. В результате взрыва погибло двое человек, работников шахты. Всем остальным удалось подняться на поверхность самостоятельно.