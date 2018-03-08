На шахте в Запорожской области произошел пожар – пострадали шестеро горняков (видео)

20:50, 08 марта 2018
Происшествия
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На Запорожье горит шахта, есть пострадавшие / Скриншот – Youtube, goforua

Читайте такжеРаботы по ликвидации аварии на шахте "Покровская" в Донецкой области продолжаютсяКак сообщает 061, ссылаясь на собственные источники, в шахте произошло возгорание кабелей.

Для ликвидации возгорания на место прибыли две бригады горноспасательного отряда.

В Днепрорудненской городской больнице журналистам сообщили, что в пожаре пострадали шестеро сотрудников предприятия - пятеро человек находятся в хирургии, а один - в реанимации.

Ранее сообщалось, что в оккупированном городе Ждановка Донецкой области в шахте произошел взрыв метаново-воздушной смеси. На момент взрыва в шахте находилось 316 горняков. В результате взрыва погибло двое человек, работников шахты. Всем остальным удалось подняться на поверхность самостоятельно.

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Теги: #пожар#шахта#Запорожье