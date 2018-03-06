На заводе под Львовом женщина перерезала себе горло - СМИ

11:24, 06 марта 2018
Происшествия
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Детали трагедии пока неизвестны / Фото netbespredelu.ru

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На месте трагедии работала полиция, присутствовала скорая медицинская помощь. Об этом "Вголосу" стало известно из собственных источников.

Детали трагедии устанавливаются. Журналисты пытались дозвониться на завод Fujikura, однако там не отвечают.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области, в пгт. Алтестово, военнослужащий контрактной службы зарезал своего сослуживца.

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