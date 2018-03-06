На заводе под Львовом женщина перерезала себе горло - СМИ

Пока неизвестно, почему женщина решилась на самоубийство.

В с. Пидрясное Яворивского района Львовской области на заводе Fujikura молодая женщина перерезала себе горло.

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На месте трагедии работала полиция, присутствовала скорая медицинская помощь. Об этом "Вголосу" стало известно из собственных источников.

Детали трагедии устанавливаются. Журналисты пытались дозвониться на завод Fujikura, однако там не отвечают.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области, в пгт. Алтестово, военнослужащий контрактной службы зарезал своего сослуживца.