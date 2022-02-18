Парень способен дать сдачи.

В God of War 2018 года игроки управляют главным героем Кратосом. Его сын Атрей выступает помощником, которому можно отдавать команды. Например, приказать стрелять в конкретного противника или применить определенное умение. Однако полноценно контролировать мальчика нельзя. Это решил исправить автор YouTube-канала Speclizer. Он трудится над модификацией, которая сделает Атрея основным игровым персонажем.

Первые наработки блогер продемонстрировал в ролике, который присутствует ниже. На видео показывается битва с Незнакомцем и другими врагами. Сын Кратоса способен быстро перемещаться по арене и совершать несколько залпов подряд из лука. Каких-то уникальных способностей у Атрея пока нет, но это и не удивительно.

Модификация Speclizer находится в зачаточном состоянии, и у нее много других, более важных проблем. Замена главного героя повлияла на анимации. Теперь они плохо стыкуются, особенно в моменты, когда Атрея атакуют вблизи и сбивают с ног. Передвижение тоже нужно дорабатывать, так как временами мальчик переходит от бега к скольжению. Speclizer пообещал продолжить трудиться над модификацией и в будущем поделится прогрессом.

Подробнее о God of War

God of War — это продолжение серии экшенов о спартанце Кратосе, который сражается с богами. Проект вышел в 2018 году и стал своеобразным перезапуском франшизы, сменив антураж с греческого на скандинавский. При этом трансформировался и тон повествования. У Кратоса появился сын Атрей, которого герой должен воспитывать.

Отношения между протагонистом и его отпрыском — одна из центральных тем в сюжете. Вместе им необходимо подняться на самую высокую гору в девяти мирах скандинавской мифологии. На вершине Кратос должен развеять пепел Фэй — своей умершей жены и матери Атрея.

Геймплей God of War сочетает вариативную боевую систему, исследование локаций, прокачку и элементы метроидвании.

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