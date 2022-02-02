Игра становится немного похожей на Skyrim.

В God of War 2018 года реализован вид от третьего лица. Но так как в прошлом месяце игра вышла на ПК, ее начали использовать в разного рода экспериментах. Недавно журналисты решили посмотреть, как выглядит экшен Santa Monica Studio с минимальными настройками графики. А теперь автор YouTube-канала Speclizer показал сражения в God of War с камерой от первого лица.

Читайте такжеЖурналисты показали, как выглядит God of War с максимально низкими настройками графикиБлогер выпустил ролик с битвой Кратоса против Незнакомца, которая разворачивается в начале прохождения. Энтузиаст сразу предупредил, что модифицировал игру исключительно для создания видео. Камера от первого лица ломает проект, так что полноценно реализовать ее в God of War не получится.

В ролике можно заметить, как Кратос наносит удары руками, использует щит, бросает топор и так далее. А еще на кадрах прекрасно демонстрируется, что главный герой намного выше своего соперника. Вообще, изменение вида влияет на восприятие драк и общие ощущения. Однако Speclizer не стал переделывать анимации, так как это огромный кусок работы. Он попытался адаптировать имеющиеся движения под камеру от первого лица, и в результате атаки Кратоса выглядит слишком быстрыми и неестественными.

Подробнее о God of War

God of War — это продолжение серии экшенов о спартанце Кратосе, который сражается с богами. Проект вышел в 2018 году и стал своеобразным перезапуском франшизы, сменив антураж с греческого на скандинавский. При этом трансформировался и тон повествования. У Кратоса появился сын Атрей, которого герой должен воспитывать.

Отношения между протагонистом и его отпрыском — одна из центральных тем в сюжете. Вместе им необходимо подняться на самую высокую гору в девяти мирах скандинавской мифологии. На вершине Кратос должен развеять пепел Фэй — своей умершей жены и матери Атрея.

Геймплей God of War сочетает вариативную боевую систему, исследование локаций, прокачку и элементы метроидвании.

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