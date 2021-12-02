Эмблема слишком сильно напоминала пионерский значок.

Организаторы восточноевропейской лиги EPICENTER по Dota 2 из Epic Esports Events были вынуждены изменить логотип своего турнира DPC EEU по просьбе Valve. Он мог нарушить закон Украины про декоммунизацию.

На эмблеме было изображено лицо героя Пуджа на фоне красной звезды и пламени. А снизу присутствовала надпись с названием состязания. В Советском Союзе похожий по оформлению и концепции значок носили пионеры. На нем был в профиль изображен Ленин и напечатана фраза "всегда готов". Epic Esports Events решила подчиниться Valve, хотя уже подготовила товары на продажу с упомянутой символикой.

Официальное заявление организаторов состязания гласит: "Некоторое время назад мы получили обращение от компании Valve с запросом на изменение логотипа турнира, так как он потенциально может нарушать законодательство Украины о запрете пропаганды коммунизма. Основной задачей Epic Esports Events является обеспечение беспроблемного проведения соревнования для всех вовлеченных сторон. Поэтому, несмотря на уже изготовленные подарочные наборы, баннеры и другую продукцию с символикой турнира, а также юридическое заключение, подтверждающее, что данный логотип не может считаться коммунистической символикой и, тем более, не является пропагандой, было принято решение изменить логотип соревнования".

Почему эмблема DPC могла стать проблемой

В состязании участвует украинская команда Natus Vincere, которая сегодня проведет свой первый матч.

Из-за логотипа у нее могли возникнуть проблемы. Скорее всего, именно по этой причине Valve направила соответствующий запрос к Epic Esports Events.

Автор: Назар Степорук