Федерация киберспорта Украины порадовалась за победу Team Spirit в турнире The International 10, что привело к недовольству части пользователей.

Недавно стало известно, что российская команда Team Spirit победила на The International 10 по Dota 2. В коллективе выступают два украинца Мирослав Mira Колпаков и Илья Yatoro Мулярчук. Их достижение не прошло мимо Федерации киберспорта Украины. Организация поздравила соотечественников и Team Spirit в целом с победой, что привело к скандалу. Часть пользователей и блогеров раскритиковала ФКУ за теплые слова в адрес российской команды.

На официальном аккаунте Федерации киберспорта Украины в Twitter появилось сообщение с текстом: "Эгиду чемпионов и $18,2 миллиона получает Team Spirit. До последней минуты гранд-финала мы боялись сглазить и не вписывали тег [с названием команды]. Безумная игра! Безумный Мирослав Mira Колпаков. Неповторимый Илья Yatoro Мулярчук. С этого дня эти имена запомнят все поклонники Dota 2 во всем мире. Еще долго PSG.LGD будет просыпаться от ужаса посреди ночи, вспоминив этот финал. Нас переполняют гордость и благодарность за самую зрелищную и драматичную игру".

С критикой Федерации киберспорта Украины выступил портал GamewayUA. Его представители подчеркнули, что победила именно российская команда, а поздравлять ее — это "зашквар". Многие пользователи в комментариях согласились с этим мнением, хотя нашлись и те, кто попросил не смешивать игры и политику. На момент публикации новости ФКУ никак не отреагировала на критику.

Подробнее про The International 10

TI10 изначально должен был пройти еще в августе 2020 года в Стокгольме. Но тогда из-за пандемии его решили отложить на год.

В 2021-м турнир планировали провести с 5 по 15 августа. Однако в условиях пандемии для этого нужно было, чтобы власти Швеции признали киберспорт полноценным спортом или хотя бы причислили сам The International 10 к элитным спортивным мероприятиям. Ни того, ни другого не произошло. Valve дважды присылала правительству Швеции апелляцию, но это не помогло.

В результате Valve начала искать возможность провести киберспортивный чемпионат в других городах Европы. Выбор пал на столицу Румынии Бухарест.

Автор: Назар Степорук