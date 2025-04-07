Шутер La Quimera от украинских разработчиков выйдет 25 апреля.

Украинская студия Reburn (бывшая 4A Games Ukraine) представила новый трейлер своего сюжетного шутера La Quimera с экзоскелетами и разными видами оружия и раскрыли дату релиза игры.

Игра переносит в 2064 год, в разрушенную Латинскую Америку, где на фоне катастроф и распада национальных государств образуются микрогосударства, зависимые от наёмников.

Игроки возьмут на себя роль бойцов частных военных компаний, сражающихся как в урбанистических, так и в джунглевых ландшафтах, используя футуристическое оружие и экзоскелеты.

Видео дня

Геймплей сосредоточен на динамичных боях с различными фракциями и врагами, включая бандитов, снайперов, тяжело вооружённых солдат и роботизированных оппонентов с уникальными способностями. Одной из ключевых особенностей игры станет настройка экзоскелетов и оружия для различных стилей игры, что позволит игрокам адаптировать свои способности под разные типы врагов.

Релиз La Quimera запланирован на 25 апреля. При этом 12 апреля разработчики проведут закрытое бета-тестирование на 24 часа, где игроки смогут опробовать некоторые миссии.

Тем временем основная часть 4A Games продолжает работать над новой частью Metro. Недавно разработчики отпраздновали 15-летие серии и очень коротенько рассказали про новую игру.

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