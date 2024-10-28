Авторы открыли сбор средств на производство фильма.

Группа энтузиастов занялась созданием короткометражного фильма по мотивам серии игр Alan Wake.

Картина получила название Alan Wake: Unfinished Chapter, производством занимается независимая студия Rebel Monkey Production. Финансирование картины идёт от неравнодушних фанатов. Команда уже собрала полторы тысячи долларов с донатов, ещё семь тысяч долларов студия вложила от себя.

В опубликованном командой трейлере фильма можно узнать завязку картины: агенты ФБР приехали в глухую деревню Рейвин в штате Пенсильвания для расследования череды исчезновений жителей городка. Все подозрения падают на местного писателя Джейкоба Харриса, который в своём творчестве сильно вдохновлялся Аланом Уэйком. У агентов нет законных оснований для ареста автора, поэтому им придётся выслушать его версию происходящего.

Глава Rebel Monkey Production Станислав Пуздряк поделился, что съёмки фильма заняли всего один день, но команда потратила много времени на поиски локаций, написание сценария и создание раскадровки. Режиссёр упомянул, что все собранные с бэкеров деньги пойдут на оплату спецэффектов и музыки для фильма.

Также на странице фильма авторы подчёркивают, что в студии Rebel Monkey Production работают не люди с улицы. Один из главных актёров Кази Таугинас, который сыграл агента ФБР, ранее снимался в фильмах Великий Уравнитель 2 с Дензелом Вашингтоном и Меня зовут Долемайт с Эдди Мёрфи.

Премьера фильма ожидается в течении нескольких месяцев. Сначала ленту покажут всем донатерам, а потом повезут её по кинофестивалям. Вскоре после этого фильм выложат в открытый доступ.

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