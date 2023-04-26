Заключительный фильм серии выйдет в украинский прокат 31 августа 2023 года.

Кинокомпания Sony Pictures выпустила первый трейлер криминального экшна "Праведник 3: Последняя глава" (The Equalizer 3) с Дензелом Вашингтоном в главной роли, более известного в сети под названием "Великий уравнитель 3".

После событий предыдущего фильма отставной агент ЦРУ Роберт Макколл, который на пенсии периодически применяет свои навыки в повседневной жизни для защиты нуждающихся, переезжает в Южную Италию. Там он быстро заводит новых друзей и становится "своим". Когда же его новые друзья оказались под влиянием местных криминальных авторитетов, Маккол решает встать на защиту справедливости, вступив в борьбу с мафией.

Фильм является пятым совместным проектом актера Дензела Вашингтона и режиссера Антуана Фукуа после "Тренировочного дня" (2001), "Великого уравнителя" (2014), "Великолепной семерки" (2016) и "Великого уравнителя 2" (2018).

Фильм выйдет в украинский прокат 31 августа 2023 года.

Франшиза The Equalizer – что известно

Первый фильм "Великий уравнитель" вышел в 2014 году и был основан на одноименном сериале 80-х годов. В центре сюжета – агент ЦРУ в отставке Роберт Макколл (Дензел Вашингтон), живущий неприметной жизнью в Бостоне. Однажды его знакомая Тери (Хлоя Моретц) попадает в беду, поэтому он решает вспомнить старые навыки, чтобы спасти ее. Параллельно Макколл борется с русской мафией.

Второй фильм был выпущен в 2018 году. На этот раз Макколл объявил охоту на тех, кто убил его близкую подругу, одновременно наткнувшись на частную организацию наемных убийц. Роль главного антагониста в этом фильме исполнил Педро Паскаль.

Уже известно, что третья часть будет последней. Одну из ролей в фильме исполнила Дакота Феннинг, которая в 10-летнем возрасте уже играла вместе с Вашингтоном в фильме "Ярость" (2004). Там он тоже исполнял роль бывшего агента ЦРУ.

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