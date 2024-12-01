Подписчики актрисы тут же отвели её в лапы Когтям смерти.

Главная актриса экранизации игровой серии Fallout Элла Пернелл начала играть в New Vegas, чтобы подготовиться ко съёмкам второго сезона сериала.

Актриса рассказала у себя на странице в BlueSky (аналог Twitter), что ей посоветовали поиграть в Fallout: New Vegas. Элла отшутилась, что это ни в коем случае не подготовка к какой-то работе, которой она скоро займётся:

"Меня попросили сыграть в Fallout: New Vegas. Поскольку я люблю разбираться в первоисточниках, это может (а может и нет) быть подготовкой к работе, которой я могу (а может и нет) заняться в ближайшее время."

Подписчики Эллы тут же подсказали актрисе прогуляться в Карьер, якобы там можно найти лут, который будет полезен в начале прохождения. Для незнакомых с серией: в этой локации живут Когти смерти, самые опасные враги во всей игре.

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Через несколько часов после этого актриса запостила мемную гифку с Джанкарло Эспозито. Похоже, игра попалась нечестная.

Ранее мы рассказывали, что фанатский ремейк Fallout: New Vegas на движке четвёртой части всё таки не был отменён. Авторы ведут разработку сразу несколько модов по переносу старых игр серии на движок Fallout 4.

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