Главная актриса экранизации игровой серии Fallout Элла Пернелл начала играть в New Vegas, чтобы подготовиться ко съёмкам второго сезона сериала.
Актриса рассказала у себя на странице в BlueSky (аналог Twitter), что ей посоветовали поиграть в Fallout: New Vegas. Элла отшутилась, что это ни в коем случае не подготовка к какой-то работе, которой она скоро займётся:
"Меня попросили сыграть в Fallout: New Vegas. Поскольку я люблю разбираться в первоисточниках, это может (а может и нет) быть подготовкой к работе, которой я могу (а может и нет) заняться в ближайшее время."
Подписчики Эллы тут же подсказали актрисе прогуляться в Карьер, якобы там можно найти лут, который будет полезен в начале прохождения. Для незнакомых с серией: в этой локации живут Когти смерти, самые опасные враги во всей игре.
Через несколько часов после этого актриса запостила мемную гифку с Джанкарло Эспозито. Похоже, игра попалась нечестная.
Ранее мы рассказывали, что фанатский ремейк Fallout: New Vegas на движке четвёртой части всё таки не был отменён. Авторы ведут разработку сразу несколько модов по переносу старых игр серии на движок Fallout 4.