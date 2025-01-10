Производство должно было возобновиться после праздников, 8 января.

Съёмки второго сезона сериала Fallout от Amazon остановлены из-за масштабных пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес.

Deadline сообщает, что изначально планировалось возобновить работу над проектом 8 января, но пожарная служба отозвала разрешения на съёмки в нескольких районах. Теперь съёмочный процесс отложен как минимум до февраля, но точные сроки будут зависеть от ситуации с пожарами.

Кроме Fallout, из-за сложившейся ситуации остановлена работа над такими проектами, как NCIS, Grey's Anatomy, Hacks и вечернее шоу Джимми Киммела. Хотя многие студии работают на закрытых съёмочных площадках, власти просят сократить все несрочные мероприятия, чтобы освободить дороги для экстренных служб.

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Игровые компании, базирующиеся в регионе, Sony Santa Monica, Naughty Dog и Riot Games, также предпринимают меры безопасности. Офисы временно закрыты, а сотрудники работают из дома. Представители Activision заявили, что приоритетом для компании остаётся защита жизни и здоровья своих сотрудников.

Ранее мы рассказывали, что звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин снимется во втором сезоне Fallout. Актёру досталась роль сумасшедшего учёного.

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