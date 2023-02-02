Вырученные с продаж дополнения средства пожертвуют на постройку нового самолета.

Asobo Studio и Xbox провели прямую трансляцию, посвященную будущим обновлениям Microsoft Flight Simulator. В рамках стрима разработчики рассказали, что в игре появится Ан-225 "Мрия" — самый большой самолет в истории авиации.

Украинский борт добавят в Microsoft Flight Simulator с релизом отдельного дополнения. Его стоимость будет составлять $19,99 в Steam. Предусмотрена ли региональная цена для нашей страны, пока неизвестно. Добавку выпустят на ПК 27 февраля, то есть на годовщину разрушения Ан-225 "Мрия" российскими оккупантами. На Xbox дополнение появится лишь 14 марта, так как на консоли нужно время для реализации WASM вместе с обновлением Sim Update. 12.

Все средства, вырученные от продажи добавки с украинским самолетом для Microsoft Flight Simulator, передадут предприятию "Антонов" на постройку новой "Мрии". В рамках трансляции выступил пилот Ан-225 Дмитрий Антонов. Он рассказал об особенностях транспортного средства и поблагодарил разработчиков за добавление самолета в игру.

Уничтожение Ан-225 "Мрия"

Через три дня после полномасштабного вторжения России в Украину стало известно об уничтожении самолета. Это произошло в результате атаки РФ на аэропорт в Гостомеле.

В конце марта в компании "Антонов" заявили о намерении восстановить "Мрию" и призвали мир оказать помощь в реализации инициативы. Предприятие хотело учредить специальный фонд.

Пока оккупанты пребывали на территории аэропорта, они успели украсть отдельные детали самолета. Рашисты пытались забрать с собой наиболее ценное оборудование.

О строительстве новой "Мрии" стало известно в начале ноября. Тогда генеральный директор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов заявил, что самолет готов на 30%.

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