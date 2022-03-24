Предприятие обращается к международному авиационному сообществу и всем неравнодушным людям, чтобы вернуть к жизни уничтоженный Россией самолет.

Госпредприятие "Антонов" призывает учредить Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 "Мрия".

Об этом говорится в обращении к международному авиационному сообществу и всем неравнодушным людям цивилизованного мира.

В сообщении отмечается, что в феврале 2022 года во время агрессии против Украины самолет Ан-225 "Мрия" был разрушен. Коллектив ГП "Антонов" отмечает недопустимость полной безвозвратной потери "легендарного самолета как одного из символов современности". В обращении говорится о необходимости начать работы по возрождению флагмана транспортной авиации Ан-225 "Мрия".

Отмечается, что для этого есть все основания - конструкторская и научно-техническая документация, а самое главное - наличие, большое желание и вдохновение коллектива ГП "Антонов". При этом указывается, что в тяжелое время для Украины и ГП "Антонов" средств для решения этой задачи не хватает.

"Мы предлагаем учредить Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 "Мрия", - говорится в обращении.

Самолет "Мрия" сгорел: что известно

Как сообщал УНИАН, в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен самолет АН-225 "Мрия".

В "Укроборонпроме" заявляли, что восстановление самолета будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени.

Ан-225 "Мрия": справка УНИАН

Ан-225 "Мрия" - это самый большой по массе перевозки груза и непревзойденный по своим параметрам самолет.

На нем было установлено 240 непобитых мировых рекордов.

Кроме широко известных перевозок грузов гражданского и гуманитарного назначения, самолет может осуществлять в полете горизонтальный старт космических кораблей и ракет, перевозить определенные виды грузов на фюзеляже.

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