Украина начала строительство второго самолета модели Ан-225 "Мрия". Он станет заменой легендарного борта, который был уничтожен российскими оккупантами в Гостомеле в начале вторжения.
Как пишет издание Bild, об этом заявил генеральный директор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов. По его словам, новая "Мрия" уже готова на 30%.
"Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета", – подчеркнул Гаврилов.
Ориентировочная стоимость строительства второй "Мрии" составляет 500 млн евро. С поиском финансирования на покрытие расходов должен помочь международный аэропорт Лейпциг/Галле. Раньше туда раньше часто летал уничтоженный Ан-225. Кроме того, именно там временно базируется авиакомпания "Антонова".
Уничтожение "Мрии": что известно
Легендарный самолет Ан-225 "Мрия" был уничтожен российскими оккупантами 27 февраля 2022 года в Гостомеле. Борт был сожжен в результате воздушной атаки со стороны РФ.
В конце апреля стало известно, что один из крупнейших и самых мощных самолетов в мире планируют восстановить. Его планировали обустроить более современным технологическим оборудованием и электроникой.
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