Речь шла не о 30% готового образца, а о 30% имеющихся комплектующих.

Строительство второго самолета модели Ан-225 "Мрия" пока еще на этапе конструкторских работ.

Как говорится в заявлении предприятия, в новости издания "Bild" была допущена неточность. Ранее журналисты со ссылкой на гендиректора завода Евгения Гаврилова писали, что "Мрия" готова уже на 30%.

Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета, утверждал Гаврилов.

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Однако, по имеющейся экспертной оценке, в настоящее время есть около 30% комплектующих, которые можно использовать для второго образца, уточняют в ГП.

Стоимость постройки самолета оценивается минимум в 500 миллионов евро. Однако о конкретной сумме пока говорить рано. Больше информации будет после победы, отметили в ГП "Антонов".

Самолет "Мрия" - справка УНИАН

"Мрия" (Ан-225) - мощнейший в мире транспортный самолет. Воздушное судно создало киевское конструкторское бюро им. Антонова. Максимальная взлетная масса самолета составляет 640 тонн.

27 февраля 2022 года во время воздушной атаки России самолет был уничтожен в аэропорту Гостомеля. В апреле специалисты ГП "Антонов" заявили, что начали работы по созданию нового образца "Мрии".

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