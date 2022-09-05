Кратос уничтожает противника несколькими мощными ударами Клинками Хаоса в живот.

God of War 2018 года стала мягким перезапуском серии. В игре изменилось все — от темпа повествования и глубины сюжета до боевой системы и структуры мира. Продолжение в лице God of War Ragnarök идет по стопам предшественницы, однако некоторые элементы из старых частей в проекте все же появятся. Это касается как минимум одного зрелищного добивания.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе издание Game Informer опубликовало геймплейный ролик со сражениями в God of War Ragnarök. В одном из фрагментов видео главный герой Кратос оглушил врага, подбежал к нему и выполнил добивание. Протагонист поднял противника за шею в воздух и ударил несколько раз в живот Клинками Хаоса.

Пользователь Twitter под псевдонимом Main_Valkyrie_ узнал прием главного героя. Он рассказал, что аналогичное добивание присутствовало в God of War 2, которая вышла в 2007 году. В качестве доказательства игрок опубликовал сравнение приемов. И они действительно выглядят одинаково с поправкой на расположение камеры и плавность анимаций.

Видео дня

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök выйдет 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

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