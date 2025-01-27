В Европе открылись предзаказы на Nintendo Switch 2, цена оказалась меньше, чем предполагалось

В Италии новинку оценили чуть дороже, чем в 300 евро.

Итальянский ритейлер GamesAndMovies.it неожиданно открыл предзаказы на Nintendo Switch 2, указав её стоимость в 365 евро (примерно 16 тысяч гривен). Пока Nintendo официально не сообщила цену и дату релиза новой консоли, этот шаг магазина вызывает массу обсуждений.

Цена, предложенная ритейлером, ниже прогнозов большинства аналитиков, которые ожидали увидеть ценник в 400 или даже 450 долларов, особенно если Switch 2 будет поставляться в комплекте с Mario Kart 9.

Если указанная стоимость окажется реальной, Switch 2 станет самой дорогой консолью Nintendo, но всё равно останется доступнее, чем конкуренты вроде Playstation 5 или Xbox Series X. Такая стратегия может помочь Nintendo удержаться в сегменте, где портативные устройства вроде Steam Deck OLED активно привлекают внимание геймеров.

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Ранее мы рассказывали, что на Nintendo Switch 2 может выйти DOOM: The Dark Ages, похоже, железа новой портативки хватит даже на такие проекты. Также из этого можно сделать вывод, что в Switch 2 будет аппаратная поддержка рейтресинга, ведь она необходима для нового DOOM.

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