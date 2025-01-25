Похоже, у консоли будет аппаратная поддержка трассировки лучей.

Microsoft планирует выпустить шутер DOOM: The Dark Ages на следующей консоли Nintendo Switch 2. Об этом сообщил инсайдер eXtas1s, ссылаясь на свои источники.

По его словам, Microsoft и Nintendo договорились пока не раскрывать список игр для новой платформы. Такая стратегия помогает Nintendo контролировать ожидания аудитории и избегать утечек о технических характеристиках устройства.

Инсайдер утверждает, что DOOM: The Dark Ages уже находится в разработке для Switch 2. Однако пока не ясно, будет ли релиз на консоли синхронизирован с выходом игры на ПК и других платформах или запланирован на более позднюю дату.

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Релиз DOOM: The Dark Ages запланирован на 15 мая. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Презентация Nintendo Switch 2 состоится 2 апреля 2025 года. На этом мероприятии японская компания, вероятно, покажет стартовую линейку игр для консоли, включая возможный анонс DOOM: The Dark Ages, а также Hollow Knight Silksong.

Ранее стали известны системные требования DOOM: The Dark Ages. Игра требует обязательную аппаратную поддержку трассировки лучей. Из этого можно сделать вывод, что Nintendo Switch 2 тоже будет поддерживать рэйтрейсинг.

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