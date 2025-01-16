Nintendo официально представила новую игровую консоль Switch 2 (фото, видео)

Консоль получила обратную совместимость с играми для Switch первого поколения, старт продаж состоится до конца года.

После нескольких месяцев утечек и слухов Nintendo официально представила Nintendo Switch 2. Компания показала небольшой ролик с дизайном консоли и подтвердила, что продажи начнутся в 2025 году.

Как и оригинальная консоль, Switch 2 – сочетание портативного и домашнего режимов. Однако съемные контроллеры Joy-Con теперь крепятся с помощью магнитов, а сама приставка стала крупнее, в том числе получив увеличенный экран. Официальные спеки пока неизвестны, но, согласно утечкам, диагональ дисплея составит 8 дюймов.

Разработчики отметили, что улучшенное железо Switch 2 обеспечивает более высокую производительность. Пока анонсирована только одна новая игра – следующая часть Mario Kart.

Также Nintendo сообщила, что новая консоль будет поддерживать игры с первой Switch – как цифровые, так и физические копии.

Про характеристики, стартовую линейку и цену информации пока нет. Больше подробностей должны рассказать на ближайшей Nintendo Direct – мероприятие пройдет 2 апреля.

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