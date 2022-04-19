Проект распространяется бесплатно.

Команда украинских разработчиков создала игру Ukrainian fArmy. В ней нужно захватывать российскую технику и доставлять ее в нужную точку на карте.

О своем проекте создатели рассказали на платформе itch.io. Здесь же все желающие могут скачать Ukrainian fArmy. Игра распространяется бесплатно, но есть возможность отправить разработчикам любую сумму денег в виде пожертвования. Все собранные средства будут переданы на помощь Украине.

"Простые украинские фермеры регулярно попадают на видео, используя свои трактора для захвата российской военной техники по всей стране. В игре Ukrainian fArmy вы сможете почувствовать себя одним из самых ужасающих бойцов на украинском поле боя — украинским трактористом. Соревнуйтесь со временем и "высокоточными" артиллерийскими обстрелами и захватите как можно больше российских танков, грузовиков и БТРов", — описали свой проект создатели.

Команда отдельно отметила, что игра все еще дорабатывается и улучшается. Ранее УНИАН писал о похожем по геймплею творении под названием Farmers Stealing Tanks. В нем тоже надо было захватывать российские танки в роли тракториста. Правда, этот проект запускался прямиком в браузере и выглядел гораздо проще.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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